Octavian Popescu, „perla” lui Gigi Becali care spunea că vrea 50 milioane de euro pe serviciile jucătorului, a bifat două goluri și cinci pase decisive în toate competițiile acestui sezon.

Tavi Popescu, gata să-și facă bagajele? Unde visează fotbalistul să evolueze

Totodată, jucătorul „roș-albaștrilor”, cotat la patru milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, a evidențiat faptul că atmosfera din campionatul Angliei îi place cel mai mult și că speră că în cel mai scurt timp va prinde un transfer în străinătate.

„E cel mai frumos în Anglia cu suporterii, stadion full şi cum fac la goluri... e incredibil. (n.r. pari hipnotizat de atmosfera din Anglia) E cea mai tare atmosferă. (n.r. merită orice sacrificiu să ajungi la o echipă din Anglia?) Da, la orice echipă din Anglia. Eu mi-am pus de la început niste lucruri in minte... şi cred că fix cum am gândit, aşa a fost.

Când eram mic, ziceam <<lasă, că o să ajung la 18 ani să joc în Liga 1>>, am jucat în Liga 1... am zis că o să debutez la naţională la 19-20 ani, am debutat la naţională, până acum sunt în grafic. (n.r. ce mai ai pe listă?) Campionat şi să plec cât mai repede în străinătate. Cred că sunt suficient de matur, pot să fac pasul, însa aştept să vină o ofertă, ceva, şi să vedem”, a spus Tavi Popescu, potrivit Orange Sport.

FCSB, în această stagiune

După 21 de etape, trupa din Berceni a obținut 38 de puncte, înregistrând, astfel, 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Ultimul meci al „roș-albaștrilor” a fost împotriva Botoșaniului pe 19 decembrie, scor 1-0.

În următoarea partidă, FCSB se va întâlni cu FC Hermannstadt pe 22 ianuarie, de la ora 20:45, contând pentru etapa cu numărul 22 din campionatul intern al României.