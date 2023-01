„Sunt alte chestiuni care se iau în calcul la FCSB!” Andrei Dumiter, despre motivul plecării de la roș-albaștri: „Nu voiam să mai joc pe la echipa a doua!” 

Andrei Dumiter a declarat că s-a transferat la FC Voluntari deoarece nu a mai vrut să joace în continuare la echipa a doua a clubului FCSB şi speră ca la noua sa formaţie să evolueze cât mai mult.

„Mi-am propus anul acesta să joc cât mai mult, asta îmi lipseşte. Sper ca la Voluntari să am cât mai multe minute şi să joc cât mai bine. Nu mai contează ce a fost la FCSB, a fost o lecţie pe care am învăţat-o. Din orice eşec ai ce învăţa. Ideea e să nu renunţi niciodată. Nu am vrut să mai stau să mai joc pe la echipa a doua, de asta am venit la Voluntari, să joc în Liga I, să prind ritm”, a spus Dumiter, care a efectuat, marţi, vizita medicală cu noua sa echipă.

Andrei Dumiter: „Sper ca la Voluntari să fie o concurență onestă și să știu că ține de mine!”

„Sper ca la Voluntari să fie o concurenţă onestă şi atunci ştiu că ţine de mine 100%. Nu vreau să zic că nu a fost o concurenţă onestă la FCSB, dar sunt alte chestiuni care se iau în calcul acolo şi atunci nu are rost să mai vorbim despre ce a fost. S-a decis să nu mai continuăm şi asta a fost. Eu cred că va fi bine pentru mine la Voluntari, sunt încrezător”, a adăugat atacantul.

Echipa de fotbal FC Voluntari va efectua un stagiu de pregătire în Turcia, în perioada 4-14 ianuarie, în care va disputa trei partide de verificare. Primul său meci oficial este programat la 20 ianuarie, în deplasare, cu Universitatea Cluj, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.

