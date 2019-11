Tamas n-a scapat de probleme in Israel! „N-ai voie sa bei nici macar o bere.” In ianuarie mai are un proces

Tamas a facut inchisoare in Israel dupa ce a urcat baut la volan.

Continua problemele pentru Tamas in Israel. In ianuarie mai are un proces.

In martie vrea sa joace pentru Romania in Islanda. La nationala a ajuns Radoi, omul care l-a dat afara de la FCSB.

Tamas a facut inchisoare in Israel dupa ce a urcat baut la volan si a mers cu peste 200 de kilometri pe ora.

„Am stat o saptamana in puscarie, nu pe arest cum au zis toti oamenii rai”, a spus Tamas.

„Am mai comis-o odata si am avut proces.. bausem o bere..care n-ai voie sa bei nici macar o bere.. m-au prins", mai spus fundasul.

Tamas a fost arestat la domiciliu si apoi a prestat munca in folosul comunitatii, la un spital.

„Caram mancare.. luam mancarea din toate saloanele, le duceam cu liftul jos", a spus Tamas.

Tamas are 36 de ani si vrea sa mai joace macar doi ani.

Reporter: „La echipa nationala te-ai mai intoarce?”

Tamas: „Dar eu nu m-am lasat niciodata"

„Cand am fost chemat am zis DA si sanatate! N-ai cum sa refuzi echipa nationala”, a mai spus fotbalistul.

Radoi l-a dat afara pe Tamas de la FCSB.

„Mie mi-a palcut de el cand a fost la Steaua...pacat ca nu a mers. Acum a venit Mirel la echipa nationala, sa puna biciul pe ei! Sa dea militaria jos din pod si sa-i invete pe astia cum era pe vremuri, cand ne tremura glasul, ziceam: <saru-mana nea> Piti!"