Mai tare decat TOT ce-a facut Tamas vreodata! Si-a mintit clubul ca e convocat la nationala si e de NEGASIT de 10 zile! Caz INCREDIBIL in fotbalul european

Atacantul lui Ankaragucu Zaur Sudayev e de negasit! Clubul nu-l mai gaseste de 10 zile! Antrenorul Mustafa Kaplan stie ca fotbalistul a plecat la nationala. Doar ca Sudaev n-a fost chemat sa joace pentru Rusia! :))

"A plecat la nationala acum 10 zile. Pauza pentru echipele nationale s-a terminat, dar el nu s-a intors si nici nu raspunde la telefon. Nu avem cum sa-l gasim!", a spus Kaplan.

Acum, sefii lui Ankaragucu fac eforturi pentru a-l gasi pe fotbalistul de 30 de ani, transferat la inceputul anului de la Akhmat Groznii. Sudaev are 11 meciuri pentru Ankaragucu din ianuarie, fara sa marcheze vreun gol.



Ankaragucu's Russian striker Zaur Sadaev has gone AWOL.

Coach Mustafa Kaplan: "He went to the national team 10 days ago. The international break is over, but he hasn't returned and doesn't answer the phone"

Well, for starters, Sadaev was never called up for the national team :)