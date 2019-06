Surpriza uriasa! Unde va juca Florentin Matei, dupa ce a refuzat-o pe Dinamo! "Messi" ramane in Liga 1

Florentin Matei a plecat pentru a doua oara de la FCSB.

Poreclit "Messi" cand era copil pentru tehnica sa, Florentin Matei nu a reusit sa se impuna la FCSB. Nici cand era un copil, si nici in a doua parte a sezonului precedent. El si-a reziliat contractul cu vicecampioana Romaniei si parea aproape de Dinamo.

Plecarea lui Mircea Rednic de la Dinamo l-a facut insa pe Matei sa isi schimbe decizia: nu mai vrea la Dinamo, insa ar prefera sa ramana in Liga 1, desi are oferte si din strainatate.

Ramane in Liga 1

Florentin Matei are 2 variante din Liga 1: de la Astra si Gaz Metan, anunta Telekom Sport. Matei a jucat la Astra in sezonul 2017/2018, avand prestatii excelente. La Medias este antrenorul cu care s-a inteles foarte bine in acel sezon, Edi Iordanescu.