Surpriza URIASA! CFR Cluj e gata sa-l dea pe Mailat in play-out!!! Cu cine semneaza

CFR anunta ca a dat lovitura cu Mailat, fotbalistul pentru care s-a luptat cu FCSB in urma cu un an.

La fel cum s-a intamplat si in cazurile lui Costache sau Ionita, alti tineri care n-au confirmat la CFR desi au fost adusi pe sume importante de transfer, Mailat a jucat putin. Mijlocasul ar putea parasi campioana in aceasta iarna. Conform Fanatik, fotbalistul ar fi la un pas de o intelegere cu Dunarea Calarasi. Echipa lui Alexa e gata sa-i plateasca integral salariul, un argument care poate fi decisiv in birourile CFR-ului. Mailat castiga 7000 de euro pe luna in Gruia. Jucatorul urmeaza sa fie imprumutat pana la finalul campionatului.

Dunarea Calarasi a mai dat o lovitura in ultimele zile. L-a adus pe Constantin Nica, fost la Atalanta, Cesena si Dinamo