EXCLUSIV | Perlele FCSB-ului, trase la raspundere! "Sa faca istorie, sa castige trofee, sa mearga in Europa! Altfel vor fi doar niste talente trecute pe la Steaua!"

Edi Iordanescu pune presiune pe jucatorii FCSB-ului, despre care spune ca ar fi momentul sa obtina rezultatele asteptate.

Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man sunt deja la al patrulea sezon impreuna la FCSB, iar Edi Iordanescu crede ca acestia ar trebui sa livreze rezultatele asteptate.

Fost antrenor pe la echipe ca Astra, CFR Cluj sau Gaz Metan, Edi Iordanescu spune ca nu se mai poate pune problema de lipsa de omogenitate in echipa ros-albastrilor, iar jucatorii trebuie fructifice talentul pe care il au prin obtinerea unor performante semnificative:

"Parerea mea e ca in ultimii ani mereu a fost foarte mult potential la FCSB, foarte mult talent pe metru patrat, ca sa ma exprim mai metaforic. Mereu s-au adus jucatori cu foarte mult potential, foarte talentati. E adevarat ca de-a lungul timpului au mai fost adusi si jucatori, care din punctul meu de vedere nu faceau neaparat obiect de interes si nu ar fi trebuit sa ajunga la o echipa cu pretentiile pe care FCSB le declara. Dar au fost facute investitii si au venit jucatori foarte talentati. Deja acesti jucatori au parcurs niste etape impreuna, deja nu mai putem sa vorbim de lipsa de omogenitate. Au jocuri multe, au trecut peste multe lucruri impreuna si asta nu face decat sa ii intareasca. E momentul ca ei sa iasa la rampa si sa produca performanta care sa ramana. Sa faca istorie, sa castige trofee, sa mearga in Europa. Altfel, vor fi doar niste talente care au trecut pe la Steaua, niste jucatori extrem de talentati care probabil isi vor gasi pe la diverse cluburi prin strainatate. Daca vor reusi sa se impuna acolo ramane de vazut, dar nu vor reusi sa performeze cu adevarat impreuna. Inceputul de sezon e foarte promitator, am vazut foarte multe lucruri bune si sa speram ca pentru fotbalul romanesc, pentru ca sunt si foarte multi jucatori tineri acolo, sa reuseasca sa produca performanta pentru ca asa vor creste si va creste si nivelul fotbalului romanesc si bineinteles nivelul echipelor nationale", a spus Edi Iordanescu, la Ora Exacta in Sport.

In 2016, FCSB ii placea Viitorului 1.5 milioane de euro in schimbul lui Florin Tanase. In acelasi an, Dennis Man era adus de la UTA Arad pentru 420.000 de euro. Un an mai tarziu era cumparat si Florinel Coman, tot de la Viitorul, pentru 3 milioane de euro.