Suporterii din DDB, pregatiti de RAZBOI cu spaniolii! Fanii-actionari nu RENUNTA la pachetul de actiuni pe care il detin 

Dinamo s-a vandut dupa o lunga serie de negocieri, iar clubul a fost preluat de Pablo Cortacero.

Ionut Negoita a cedat pachetul majoritar de actiuni de la Dinamo, insa Cortacero nu va putea avea monopol la club datorita actiunilor detinute de suporterii din programul DDB. Acestia au 20% din actiunile clubului, la care ar trebui sa se mai adauge inca 7.5% dupa ce au ajutat clubul sa ia licenta.

Desi nu au reactionat in vreun mod negativ la anuntul preluarii clubului de catre spanioli, fanii sunt nemultumiti de modul in care acestia au ocolit sa comunice cu ei de fiecare data.

Conform Gazetei Sporturilor, spaniolii ar fi fost sfatuiti sa dialogheze cu reprezentantii DDB, insa nu a fost stabilita nicio intalnire intre cele doua parti pana in prezent. In cazul in care parerea fanilor nu va fi luata in considerare, acestia ar lua in calcul proteste impotriva noilor actionari.

Astfel, fanii din DDB nu au in plan sa renunte la pachetul de actiuni pe care il detin pentru a-l putea supraveghea pe Cortacero si pentru a se asigura ca isi indeplineste promisiunile financiare catre club.