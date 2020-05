Suporterii Craiovei au REACTIONAT dupa ce Bergodi a fost numit antrenor! Ce spun fanii oltenilor despre italian

Cristiano Bergodi este noul antrenor al Universitatii Craiova.

Universitatea Craiova are unii din cei mai infocati suporteri din Liga 1 si aportul lor a fost foarte important la meciurile disputate acasa de favoriti. Oltenii au obtinut 28 de puncte in meciurile de pe teren propriu in sezonul regulat si doar 18 in deplasare.

Parerea suporterilor este una importanta pentru Craiova si Bergodi trebuie sa fie sustinut. Fanii l-au primit cu bratele deschise pe italian si cred ca acesta le poate aduce titlul.

"Bun venit mister. Este un antrenor valoros, dar daca n-o sa-i fie adusi jucatori tot degeaba, n-o sa castige nimic, dar cine stie. Multa bafta si Forza Stiinta.", a scris un suporter pe retelele de socializare.

"Super, de mult am vrut sa vina la Craiova.", a spus alt fan infocat.

Bergodi a fost antrenor ultima data la Fc Voluntari, de unde a fost dat afara la inceputul acestui an.