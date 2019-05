SUPER LOVITURA pentru fratii Becali?! Ce pusti-senzatie vor sa reprezinte

Fratii Becali sunt aproape sa puna mana pe unul dintre cei mai talentati juniori romani.

Pustiul are 15 ani si a debutat in Liga 2 in weekendul trecut.

Gabriel Pumbuitu are 15 ani si a jucat primul sau meci la seniori in acest weekend. El are 180m inaltime, posturile lui de baza sunt cele de fundas central si de mijlocas de banda, desi tehnica i-a permis sa evolueze la juniori pe toate pozitiile in afara de cea de portar, iar sambata trecuta a jucat ultimele 10 minute din meciul Daco-Getica Bucuresti - Dacia Unirea Braila, scor 5-2, inscriind si un gol pentru echipa gazda. El este international roman U15 si U16 si a fost crescut la grupa copiilor nascuti in 2004 a clubului din Colentina de antrenorul Cristi Campeanu, cel care a fost coleg la juniorii lui Dinamo, in echipa antrenata de Ionut Chirila, cu Florentin Petre, Catalin Hildan si Mihai Tararache.

„Acesti pusti sunt foarte talentaţi. E asta de la Juventus, Plumbuitu. E jucator de ’B’ acum, la 14-15 ani. Eu stiu ca nepotul meu joaca aici si stiu tot in tara asta. Sunt copii talentati, dar nu stiu ce evolutie vor avea”, spunea Dumitru Dragomir despre pustiul din Colentina, care a fost coleg cu nepotul sau la nationala U15. Mai multi agenti de jucatori au contactat deja clubul si s-au oferit sa il reprezinte pe Plumbuitu, printre care Ioan Becali si Anamaria Prodan, firma celui dintai fiind in pole position sa semneze un contract de reprezentare cu acesta. Plumbuitu se poate alatura si altor jucatori crescuti si promovati de clubul din Colentina, precum Ciprian Tatarusanu, Mircea Bornescu, Ciprian Petre, George Calintaru, Valentin Dima, Alexandru Zaharia, Laurentiu Dinita sau Florin Stefan. Din actualul lot, Vlad Motroc a semnat deja cu "U" Cluj.

