Lista COMPLETA de adversari peste care da FCSB in drumul spre grupele Europa League! Cum arata drumul cel mai simplu si cel INFERNAL

FCSB are de trecut 4 tururi pentru a ajunge in grupele Europa League.

Stelistii vor juca in Europa aproape la fel de multe meciuri cate au avut in play-off-ul din Liga 1! In cazul unei calificari pana la barajul Europa League, FCSB va evalua in nu mai putin de 8 partide.

FCSB va fi cap de serie in toate cele 4 tururi preliminare, inclusiv la baraj!

Conform Gazetei Sporturilor, tabloul posibililor adversari e complet in proportie de 95%. FCSB va avea o misiune simpla in primele doua runde.



In primul tur, UEFA va face urne restranse din cele 48 de echipe care vor intra in competitie inca din faza 1.

Cei mai simpli posibili adversari din turul 1 preliminar Europa League

Chijhura Sachkere (Georgia)

Breidablik (Islanda)

Klaksvic (Feroe)

Connah's Quay (Tara Galilor)

Cliftonville (Irlanda de Nord)

Petrocup Hancesti (Moldova)

Kuopio (Finlanda)

Balzan (Malta)

Europa FC (Gibraltar)

Runavik (Feroe)

Cei mai grei adversari pentru FCSB in turul 1 preliminar Europa League

Debrecen (Ungaria)

Honved (Ungaria)

Flora Tallin (Estonia)

Zelzjeznicar Sarajevo (Bosnia)

Tragerea la sorti va avea loc pe 19 iunie, iar datele de disputare ale turului preliminar sunt 11 si 18 iulie.

In turul 2, cel mai greu adversar posibil e Glasgow Rangers, in cazul in care scotienii nu vor prinde si ei urna capilor de serie dupa completarea listei echipelor participante. Tragerea la sorti e tot pe 19 iunie, iar datele de disputare sunt 25 iulie - 1 august.

Adversari posibili FCSB in turul 2 preliminar Europa League

Kairat (Kazahstan)

AEL Limassol (Cipru)

Vitebs (Belarus)

Radnicki (Serbia)

Stjarnan (Islanda)

Vaduz (Liechtenstein)

Cracovia (Polonia)

Sabail (Azerbaidjan)

Cork City (Irlanda)

Fola Esch (Luxemburg)

Ventspils (Lituania)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)

Nici in turul 3 nu exista cluburi care sa depaseasca evident nivelul FCSB. Tot Rangers e clubul de speriat.

Posibile adversare turul 3:

Atromitos (Grecia)

Aris Salonic (Grecia)

Lechia Gdansk (Polonia)

Gabala (Azerbaidjan)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)

Bnei Yehuda (Israel)

Mariupol (Ucraina)

Rangers (Scoția)

AEK Larnaka (Cipru)

Jablonec (Cehia)

Malatyaspor (Turcia)

Tragerea la sorti e pe 22 iulie, in timp ce datele de disputare ale meciurilor sunt 8 si 15 august.

In play-off-ul Europa League, FCSB scapa de AS Roma, Milan, Frankfurt, Wolverhampton, Espanyol, TSKA Moscova, Feyenoord sau standard Liege, dar poate da peste Spartak Moscova, Strasbourg sau Trabzonspor. Tragerea la sorti e pe 5 august, iar datele de disputare sunt 22 si 29 august.

Adversari posibili play-off Europa League

Strasbourg (Franta)

Molde (Norvegia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Spartak Moscova (Rusia)

Trabzonspor (Turcia)

AEK Atena (Grecia)

Midjylland (Danemarca)

Rijeka (Croatia)

Apollon Limassol (Cipru)

MOL Vidi (Ungaria)

Hajduk Split (Croatia)

Guimaraes (Portugalia)