"Suntem un grup unit!" Anuntul lui Tamas despre intelegerea cu Niculae! Ce se intampla cu jucatorii Astrei 

Problemele financiare se tin lant de Astra, jucatori fiind neplatiti de cateva luni.

Dupa cum scria www.sport.ro, Tamas, Alibc si Radunovic au mers sa discute cu Ioan Niculae scaderile salariale in numele echipei, acceptand sa primeasca mai putini bani, cu conditia sa li se achite restantele salariale.

In cazul in care nu isi primesc restantele pana pe data de 18 mai, intreaga echipa ar urma sa refuze sa intre in cantonament.

Gabi Tamas a vorbit pentru ProSport, acolo unde a discutat situatia echipei si intelegerea pe care au facut-o el, Alibec si Radunovic in numele grupului cu patronul Niculae.

"Am fost la discutii cu inca doi fotbalisti si am vorbit despre inceperea antrenamentelor si campionatului. Am stabilit niste detalii legate de sumele restante pe care urmeaza sa le primim pana la data de 18 mai.

Ne vom prezenta marti pentru vizita medicala, teste Covid-19 si plecarea in cantonament. Avem incredere ca totul e exact asa cum am discutat, noi am fost multumiti de propunerea facuta de catre domnul Niculae, spre deosebire de ce se intampla la alte echipe.

Noi am demonstrat ca suntem un grup unit, la bine dar si la rau, urmand sa ne pregatim corespunzator pentru castigarea campionatului", a declarat Tamas pentru ProSport.