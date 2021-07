"Suntem tristi ca nu am reusit sa castigam si sa-i multumim pe fani pe deplin!" Balint, reactie sincera dupa prima partida a sezonului

UTA si Farul au remizat, 0-0, in etapa inaugurala a Ligii 1.

Antrenorul celor de la UTA, Laslo Balint, a vorbit despre egalul pe care echipa sa l-a facut in prima etapa si s-a declarat nemultumit in conditiile in care aradenii au beneficiat pe final de joc de doi oameni in plus, insa promite suporterilor o evolutie mai buna in etapele viitoare.

"Este inceput de campionat, e adevarat ca e un punct pentru noi, dar tinand cont ca in a doua repriza am fost in dubla superioritate, e frustrant ca nu am reusit sa profitam. E bine ca am blocat echipa Farului, care e o echipa de posesie. Ne-a lipsit fuiditatea, actiunile in margine, asta e, vom incerca sa progresam.

Sunt semnale bune, important e sa intelegem ca e prima etapa, inceput de drum, iar ca exprimare suntem o varianta "diluata". Am aratat in destule momente ca putem sa practicam un fotbal bun. Multumesc suporterilor pentru atmosfera creata, suntem tristi ca nu am reusit sa castigam si sa-i multumim pe deplin, insa ca atitudine a jucatorilor cred ca sunt multumiti", a spus Laslo Balint la Digisport.