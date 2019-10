BREAKING NEWS | FCSB si-a adus antrenor secund! Cine vine în staff-ul lui Vintilă! Anunțul a fost făcut OFICIAL

FCSB a anuntat printr-un comunicat oficial aducerea unui antrenor secund.

Gigi Becali a mai adus un om langa Bogdan Vintila. Este vorba despre fostul mijlocas, Marcel Abaluta. Rolul pe care il va ocupa in cadrul clubului va fi de antrenor secund.

Tehnicianul de 48 de ani a inceput deja treaba la FCSB si a participat la antrenamentul de luni dupa-amiaza.

"FCSB ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese alaturi de echipa noastra!

Marcel Abaluta s-a nascut la 13 februarie 1971, in Bucuresti si a debutat in Liga 1 la Steaua, pe 14 aprilie 1990, intr-o victorie cu 5-3 impotriva celor de la Farul Constanta. Intre 1990 si 1992 a evoluat la Steaua Mizil, fiind transferat, la inceputul lui 1993, de Petrolul Ploiesti, echipa alaturi de care a castigat Cupa Romaniei, in 1995. In 1996 a ajuns la FC Arges Pitesti, unde a jucat doar in tur, fiind transferat la Farul Constanta, unde a jucat pana in 2003 si a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori. S-a retras in 2004, dupa un sezon petrecut la Callatis Mangalia, in liga secunda. A adunat 248 de meciuri si 6 goluri in Liga 1, precum si 4 partide in Cupa Cupelor (cu Petrolul Ploiesti). Ca antrenor, le-a pregatit pe FC Clinceni si ACS Berceni din postura de principal, iar ca secund a lucrat cu Marius Baciu, Laszlo Balint, Mugur Bolohan sau Ciprian Urican", se arata in comunicatul celor de la FCSB.