Sezonul dezastruos de Liga 1 a adus-o pe Dinamo în situația de a juca pentru prima oară la barajul de menținere/promovare în prima ligă, cu Universitatea Cluj. ”Câinii” au pierdut cu 2-0 la Cluj și sunt mai aproape ca niciodată de o retrogradare, prima din istoria de 74 de ani a clubului.

Sold-out în ”Ștefan cel Mare”? Mai sunt 2.000 de bilete pentru meciul Dinamo - Universitatea Cluj

Sunt șanse foarte mari ca în ziua meciului să fie sold-out! Peluza Cătălin Hîldan a anunțat, prin intermediul paginii de Facebook, că mai sunt disponibile doar 2.000 de bilete din totalul de 15.000 de locuri de pe stadionul din ”Ștefan cel Mare”.

Pe platforma bilete.ro, care comercializează bilete online pentru această partidă, nu mai sunt disponibile tichete în PCH și la tribuna a doua, astfel că fanii trebuie să se grăbească pentru a prinde restul biletelor rămase, în peluza sud, tribuna 1B și tribuna VIP.

„VENIȚI DIN TIMP la stadion! Căile de acces sunt ștrangulate de un sistem învechit de turnicheți, care nu pot citi biletele de pe telefon. Dacă ați luat bilet online, trebuie să-l printați! La meciul acesta e nevoie de TOT STADIONUL!

Orinde te vei așeza, RIDICĂ-TE și CÂNTĂ împreună cu Peluza. Atunci se vor ridica și alții din jurul tău și vor cânta! Îi înțelegem pe cei care în momente de genul ăsta strigă ”Stai jos!”, dar acum nu e momentul pentru așa ceva!

De data aceasta, stadionul este PENTRU LUPTĂ. Pentru a ”vedea” meciul, recomandăm televizorul. DUMINCĂ JUCĂM ÎMPREUNĂ CU ECHIPA! E meciul LOR și meciul NOSTRU și trebuie să-l câștigăm ÎMPREUNĂ!”, au scris, printre altele, cei din PCH.

Și multe dintre fostele glorii ale clubului și-au anunțat prezența la meciul de duminică. Adrian Mihalcea a spus că va fi prezent pe stadion pentru a-i susține pe băieții lui Dusan Uhrin.

„Cu siguranță voi fi fanul echipei din Ștefan cel Mare. Întotdeauna am fost și o să rămân. Nu am mai fost pe stadion la un meci al echipei Dinamo de când am fost dat afară. Eh, duminică voi fi pe stadion. Așa cred, așa îmi spune inima și voi fi acolo. Îmi doresc enorm să rămână în prima ligă.

Cred că pot întoarce rezultatul. Dacă eu am reușit cu Slobozia să nu pierd cu U Cluj, cred că cu puțină determină și mai multe concetrare băieții ăștia de la Dinamo pot întoarce rezultatul”, a declarat Adrian Mihalcea pentru Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.