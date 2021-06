"Sunt pregatit! Sunt incantat sa il cunosc pe Gigi Becali!" Primele declaratii ale lui Vucur dupa ce a venit in Romania! Ce a spus fundasul

Stipe Vucur (29 ani) este noul fundas al FCSB-ului.

Ultima achizitie a lui Gigi Becali a sosit in Romania pentru a semna contractul cu FCSB. Fundasul de 1.95 metri a vorbit despre alegerea facuta, dezvaluind ca a luat legatura cu Thomas Neubert, dar si cu Steliano Filip, care i-au transmis doar lucruri pozitive despre fotbalul romanesc.

"E o impresie placuta, stiu doar lucruri pozitive despre Bucuresti, am fost aici acum trei ani si sunt fericit sa fiu aici.

Am ales sa semnez pentru ca FCSB e un club mare, cu istorie mare si obiective mari. E un club bun si sunt mandru sa fiu aici. Am vorbit acum 2-3 zile cu Steliano Filip, am vorbit despre fotbalul romanesc si am primit multe pareri pozitive.

Stiu multe lucruri despre Gigi Becali, am vazut cateva clipuri cu el. Da, cred ca sunt pregatit, este un om bun si sunt incantat sa il cunosc.

E un pas mare in cariera mea, Steaua e un club mare, desigur ca este un pas mare.

Nu a fost o amintire placuta pentru mine, am pierdut in minutul 94, am fost eliminati din preliminariile europene. Dar a fost un stadion frumos, o atmosfera placuta si adversar dificil.

Am vorbit o data cu Thomas Neubert, e fericit ca sunt aici, mi-a spus doar lucruri frumoase despre club si despre fotbalul romanesc.

Nu, nu am vorbit la telefon cu Gigi Becali la telefon.

Avem multe obiective, e un club mare, asa cum am spus, vrem sa fim campionii Romaniei si sa ne calificam in Conference League", a spus Stipe Vucur.