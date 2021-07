Sumudica, implicat intr-un accident rutier la Cluj! Prima declaratie a tehnicianului dupa nefericitul incident

Pentru noul antrenor al CFR-ului ziua de joi a fost ghinionista.

Dupa cum spun martorii oculari, Sumudica se afla la volanul masinii sale si a vrut sa vireze la dreapta pe un bulevard principal, insa a oprit pentru a da prioritate pietonilor, moment in care un troleibuz a acrosat bolidul tehnicianului, neprovacand daune seriose, din fericire, ci doar o sperietura.

"Imi pare rau ca s-a intamplat. Nu aveam viteza, cred ca 30 hm/h, dar a franat brusc si m-a luat prin surprindere. E vina mea. Ma bucur ca nu e nimeni ranit si ca doar ne-am speriat", a spus atunci Marius Sumudica, pentru digisport.

Nu a fost primul incident de acest fel in care a fost implicat Marius Sumudica. In urma cu patru ani, pe cand o antrena pe Astra Giurgiu, "Sumi" a acrosat un alt participant la trafic in Bucuresti.