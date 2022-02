Stoican, o nouă conferință memorabilă: „Uitați-vă la Discovery, cu lei, cu păsărele!” Vladimir Putin, invocat de dinamovist 

La finalul lui 2021, Iuliu Mureșan l-a demis pe Mircea Rednic de la echipă și l-a înlocuit cu Flavius Stoican. Directorul special al lui Dinamo a considerat că noul antrenor are mai multe șanse de a-i salva pe „câini” de la retrogradare. Însă, Flavius Stoican a înregistrat 4 înfrângeri în primele 4 partide de la revenirea în Ștefan cel Mare, în care Dinamo a primit 15 goluri și a reușit să marcheze doar de două ori.

Chiar și după eșecul usturător cu Universitatea Craiova, 1-6, din etapa trecută, antrenorul „câinilor” nu și-a pierdut încrederea. Flavius Stoican este conștient că elevii săi sunt cu moralul la pământ și a mărturisit că face tot ce este posibil pentru a-i motiva să obțină primele puncte în 2022.

Flavius Stoican: „Un psiholog trebuie să stea zi de zi cu echipa”

„E nevoie de pozitivism, începând de la mine. Dar trebuie să le și intre în cap jucătorilor ce le spun, nu să existe un blocaj. Trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Sunt foarte multe lucruri rele pe lume și multe vorbe dure aruncate în mass media. Nu trebuie să ne copleșească.

Vă dau un exemplu, Putin. Când îl văd la TV zic: 'Uite ce bărbat bine la 50-60 de ani cât are». Când, de fapt, văd la televizor că începe războiul, că sunt certuri. Eu nu văd să se spună că Putin a făcut lupte, că a intrat în apă rece, că face... Atunci eu ce fac? Mă hrănesc cu știrile astea? Păi, atunci când începe războiul o să fiu deja mort dacă eu stau să mă gândesc la asta. Așa și noi. Când începe meciul ne gândim: 'Mama ce e acolo, ce rău e!'.

Sunt conștient 100% că jucătorii sunt afectați de critici. Dar le-am spus: 'Dacă nu vă convin criticile, nu vă hrăniți cu ele, apăsați butonul roșu de la televizor. Sau, pac, luați telecomanda și dați la muzică, vă uitați la Discovery, cu lei, tigri, păsărele. Așa sunteți liniștiți la cap și jucăm fotbal'. Nu cerem mare lucru. Oamenii de la stadion vor să vadă fotbal.

Acum, că e presiune... Jucătorii zic: 'Mister, trebuie neapărat să facem ceva'. Dacă vă arăt ce mesaj le transmite Cosmin Matei jucătorilor, vi se ridică părul pe mână. E un mesaj de încurajare. Oamenii ne critică. De ce ne critică? Pentru că nu avem rezultate. Dacă am avea, știți cum am fi? Am veni aici precum cocoșii. Acum suntem în genunchi, unul pe burtă, altul e sub mașină.

Tot ce spun vine din sufletul meu, din mine, din interiorul meu. Și transmit acest lucru. Trebuie și canalele astea... Știți că mai există theta healing (n.r- o tehnică de meditație care presupune vindecarea prin unde theta, care apar la nivelul creierului când omul se află într-o stare de relaxare profundă), yoga, meditații, d-astea în care tu cu tine însuți... Un psiholog trebuie să stea zi de zi cu echipa, să știe tot. Dacă vine mâine unul, ce să spună?”, a declarat Flavius Stoican la conferința de presă premergătoarea meciului cu UTA Arad, de duminică, de la 17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

