Stelistii declara RAZBOI gratarelor de 1 mai: "Pana la meci aveti timp sa faceti 2-3 gratare!" VIDEO

Stelistii le cer fanilor sa renunte la gratare si sa vina la derbyul cu CFR. Istvan Kovacs va arbitra meciul de titlu.



Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Budescu si Alibec s-au intrecut in executii din spatele portii. Cu ei va incerca Dica sa-l bata pe Petrescu. Dica ramane doar daca ia titlul.

"Daca am reusit sa rezist aproape un an de zile inseamna ca am putere. Din vara nu stiu unde voi merge", spune Dica.



Fanii CFR-ului l-au incurajat pe Petrescu inainte sa vina la Bucuresti.

"Eu zic ca si locul 2 si locul 3 nu sunt de neglijat mai ales ca CFR Cluj avea nevoie sa reintre in circuit, in Europa", spune Petrescu.

Stelistilor nu le pica bine ca derbyul se joaca in weekend-ul prelungit de 1 mai.

"Dupa parerea mea merita, si sa renunti la mare, si la un gratar, au timp pana la ora meciului sa faca 2-3 gratare", spune Florin Tanase.