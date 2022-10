Soția a crezut că glumește când i-a spus că vine în Superliga, acum nu mai vrea să plece. Brazilianul îndrăgostit de România

Brazilianul Guilherme Garutti (28 de ani) a semnat în septembrie 2020 cu CS Mioveni și deși la început a fost temător, acum spune că nu ar mai pleca din țara noastră.

„Viața mea aici, a noastră, este foarte bună. Când am venit, în plină pandemie de coronavirus, mă simțeam al nimănui. Eram singur, soția era însărcinată în Brazilia. Am stat un an singur aici, vorbeam cu pereții, când au venit, ea și fetița, mi-au redat pofta de viață.

M-am încărcat cu energie, simt că am pentru ce trăi! Îmi dau toată puterea ca să merg zi de zi la serviciu. Îmi place România și fiindcă lor le place foarte mult aici. Vreți să vă mai zic un secret?

Am refuzat angajamente mult mai importante financiar ca să continui în România, fiindcă ne este bine aici. Am spus pas la propuneri din Azerbaidjan, din Asia, din Europa, pe bani mai mulți”, a spus Garutti, potrivit Libertatea.

Soția a crezut că glumește când i-a spus că vine în România

„Soției și fetiței le place enorm. Nu știam nimic despre țară până să ajung aici, dar am zis că e bine pentru cariera mea. Ajuns aici, am văzut o țară frumoasă, cu munți extraordinari, cu istorie deosebită.

Când i-am zis soției că mergem în România, m-a întrebat: 'Ce căutăm acolo?'. Sosind și ea aici, prima dată când era în Europa, a rămas fără grai! Am dus-o prin România, prin câteva locuri, vedea ceva diferit față de Brazilia, a fost impresionată”, a completat fundașul.