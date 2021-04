Sorescu, devastat dupa ce a ratat penalty cu UTA: "Imi cer scuze colegilor! Sunt dezamagit de mine!"

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu UTA in etapa a doua din playout-ul Ligii 1, scor 0-1.

La cateva minute dupa golul aradenilor, Deian Sorescu a ratat un penalty. Dupa meci, fotbalistul lui Dinamo s-a aratat extrem de afectat la interviu pentru acea ratare. El a tinut sa isi ceara scuze colegilor si, totodata, a precizat ca echipa are sanse in continuare sa se salveze de la retrogradare.

"Sunt foarte suparat si dezamagit de mine Vreau sa imi cer scuze colegilor pentru ca au avut incredere in mine si au fost convinsi ca voi putea marca azi si i-am dezamagit si vreau sa imi cer scuze.

Nu pot sa spun ca am un colt anume, am fost previzibil, a sarit inainte si a fost greseala mea si imi asum.

E grea situatia ca si pana acum, dar noi trebuie sa o scoatem. Avem puterea si cu siguranta vom reusi. Mai sunt 7 meciuri, dupa parerea mea am controlat acest meci, dar se pare ca portarii cu noi fac un meci extraordinar. Nu avem ce face, asta e fotbalul. In seara asta ne vom gandi la ce am facut si de maine ne vom gandi la urmatorul meci.

Exista si un plus. Am avut atitudine, am avut mai multe ocazii, nu le-am dat nicio ocazie, mai ales in prima repriza. Cel mai greu e sa adunam puncte si sa salvam echipa, pentru ca din zi in zi apar mai multe probleme si pe noi pica tot", a spus Sorescu dupa meci.