Pont pentru Adrian Mutu: "Din punctul meu de vedere el ar trebui sa fie solutia numarul 1 la selectionata Under 21"

Teodor Axinte, tanarul portar de a Poli Iasi, a facut un meci fantastic in victoria moldovenilor contra lui FC Voluntari, cu 2-1.

Axinte a avut o interventie decisiva, pe finalul partidei, in fata lui Tara, reusind sa pastreze cele 3 puncte pentru echipa lui.

Ciprian Paraschiv, Presedintele executiv al lui Poli, a declarat dupa meci ca Axinte ar trebui sa fie titular la nationala U21, deoarece acesta a avut evolutii bune in ultima perioada.

"Teo (nr. Teodor Axinte) a aparat foarte bine cu Voluntariul si din punctul meu de vedere el ar trebui sa fie solutia numarul 1 pentru Adi Mutu la selectionata Under 21. Teo Axinte este portarul Under 21 de Liga I cel mai constant. E adevarat, nu a apărat foate mult, dar în ultimele 5-6 meciuri a aparat fara greseala. Sunt convins ca in cel mai scurt timp Axinte isi va castiga postul de titular la echipa nationala de tineret", a declarat Ciprian Paraschiv pentru ProSport.

Mircea Rednic l-a laudat si el pe tanarul portar si a declarat ca trebuia sa ii acorde incredere mai devreme.

"Teo ne-a castigat meciul cu Voluntariul, doua puncte sunt ale lui. Si chiar ma bucur pentru el. Imi pare rau ca nu i-am oferit mai multe sanse. Mi-a placut cum se pregateste si impreuna cu Benone (n.r antrenorul de portari Benone Dohot) am decis ca el sa apere. Si ma bucur ca am decis asta. Dar el trebuie sa inteleaga ca un portar nu trebuie sa greseasca decat o data. Trebuie sa ramana cu picioarele pe pamant, modest, trebuie sa munceasca mult, mai are nevoie de meciuri. Am incredere în el, are o educatie buna si stie ce vrea de la viata, de la fotbal", a spus Mircea Rednic.

Teo Axinte, jucator in varsta de 20 de ani, a debutat in Liga 1 la inceputul lui iunie, intr-un meci contra lui Sepsi, castigat de moldoveni cu 3-1.