Singurul jucator FACUT PRAF de Becali: "Nu te-as mai baga sa joci nici in Divizia B! L-am sunat aseara si i-am zis!" A fost trecut DE URGENTA pe banca de rezerve

Gigi Becali este dezamagit de un singur jucator de la FCSB.

Patronul FCSB este nemultumit de modul in care s-a comportat Pantiru dupa ce i-a fost marit salariul. Becali isi face autocritica: nu trebuia sa ii mareasca salariul lui Pantiru de la 6.000 la 10.000 de euro.

Becali il avertizeaza pe Pantiru ca va sta pe banca de acum pana isi va schimba atitudinea.

"Pantiru a fost schimbat, eu sunt vinovat, nu el. L-am facut cel mai mare din Europa, asa credeam, dupa ce juca. L-am chemat, i-am dat 10 000 de cheltuiala, i-am facut si salariu de la 6 000 la 10 000. N-am stiu ca e om mic. Omul mic cand vede se satura si doarmne pe teren. De unde sa stiu eu cum e? Mai bine ii lasam 6 000 ca sa-i sfaraie picioarele. Ce mai alerg eu, ba? Mai bine ma uit la adversari, la Budescu si la altii cum paseaza. Ca sa-i dea o lectie, l-a lasat cu Voluntari pe margine. Am zis sa-l bag in meciul urmator, dar acum... nu-i mai arde. El acum e mare om! E jucator la FCSB, are 10 000 pe luna, ce-i mai trebuie sa alerge. Am auzit ca are o prietena si e cuminte. E saturat, are 10 000. L-a gasit Vintila in biserica, la manastire, intr-o noapte. E cuminte. I-am facut si lui Cristea 10 000... I-am zis: bai, tu nu ai talent, totul faci prin munca si concentrare. Daca te concentrezi si muncesti, o sa fii foarte bun. Daca nu... Acum a jucat extraordinar cand a intrat. Sunt unii jucatori carora trebuie sa le arati banca. Pantiru o sa vada banca mult timp. L-am sunat si am vorbit cu el aseara, l-am certat. I-am zis: bai, am zis ca esti cel mai mare din Europa! Acum nu te-as baga nici la Clinceni, nici in divizia B!", a declarat Gigi Becali la ProX.