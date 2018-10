Si-a angajat nutritionist si s-a mutat langa baza FCSB ca sa faca EXTRA pregatire! Cum l-a surprins Morutan pe Becali: "M-am saturat de TEPE, el e diferit!"

Dupa ani buni de transferuri esuate, Gigi Becali pare ca a dat in sfarsit lovitura.

Patronul FCSB isi pune banii pe tanarul Olimpiu Morutan, senzatia momentului de la FCSB. Cele doua pase superbe de gol din meciul cu Hermannstadt nu sunt intamplatoare. Morutan munceste mult la antrenamente si este extrem de serios in viata privata, motiv pentru care spera sa ajunga departe.

Transferat de Becali de la Botosani pentru 1,4 milioane de euro, Olimpiu Morutan pare hotarat sa nu isi rateze cariera, asa cum au facut-o multi tineri jucatori transferati pe sume mari de FCSB. Tanarul mijlocas a impresionat pana acum in tricoul ros-albastrilor si l-a convins pe Becali sa ii acorde o marire de salariu, dar si sa-i fixeze o clauza de reziliere de 150 de milioane de euro. E doar un vis, insa Morutan e determinat sa nu-l dezamageasca pe Becali.

Tanarul jucator a avut de invatat de la experienta lui Golofca la Bucuresti, fostul sau coleg de la Botosani. Atacantul a rezistat doar 6 luni in Capitala, perioada in care a fost extrem de criticat pentru stilul sau de viata.

Morutan in schimb si-a angajat nutritionist si s-a mutat alaturi de o matusa in Popesti Leordeni, aproape de baza de pregatire FCSB din Berceni si departe de tentatiile din centrul orasului. Parintii lui Morutan sunt mutati de mai multi ani in Germania, iar misiunea de a-l tine pe Olimpiu cu picioarele pe pamant ii revine matusii sale, potrivit Fanatik. Morutan l-a surprins pe Becali cand l-a sunat si i-a cerut sa se antreneze inca o ora in plus dupa fiecare antrenament.

Morutan plateste 200 de euro din banii sai unui nutritionist profesionist care sa aiba grija de dieta sa.

Agentul sau garanteaza ca Morutan va fi un jucator mare.

"Oli este ca si copilul meu, iar eu cred neconditionat in calitatile lui. Ma bucur foarte mult ca Gigi Becali a avut incredere in el si a decis sa il transfere. Oli este convins ca are mult de munca, iar din acest motiv a decis sa nu se duca la probele pentru Bacalaureat din aceasta vara deoarece dorea sa se pregateasca foarte bine in cantonament. In cel mai scurt timp o sa ma mut si eu la Bucuresti, deoarece vreau sa fiu cit mai aproape de Oli. Nu e vorba ca doresc sa il supraveghez, dar vreau sa fiu aproape de el. Nu le are cu iesitul prin cluburi, deoarece el a venit la Steaua sa joace fotbal, nu sa joace in cluburi. Olimpiu doreste sa-si castige un loc de titular la Steaua prin multa munca”, a spus Florian Vulturar pentru sursa citata.

Gigi Becali e convins ca a dat in sfarsit peste o mina de aur. A platit initial 1 milion de euro pentru 80% din drepturile lui Morutan si a mai cumparat recent 10% cu 400.000 de euro. In iarna vrea sa cumpere toate drepturile pentru Morutan si sa-i fixeze clauza de 150 de milioane de euro.

„Daca nu aveam incredere in Morutan, voi credeti ca el ajungea la Steaua? Nu mi-am luat atatea tepe in ultimii ani? Imi mai trebuia una in plus? M-am interesat de cum se pregateste Morutan inca din primele lui zile la Steaua.

Meme mi-a spus ca, desi nu a avut incredere la inceput in acest transfer, dupa meciurile amicale si dupa modul in care el s-a pregatit in cantonamente, Morutan i-a demonstrat ca este un jucator foarte bun. Insa eu am ramas surprins cand mi-a spus ca vrea sa lucreze suplimentar dupa antrenamentele de la Berceni.

Niciun alt tanar jucator nu mi-a cerut pana acum asa ceva. Am auzit ca nu le are deloc cu iesitul prin cluburi, ca prefera sa se odihneasca acasa. Disciplina conteaza foarte mult pentru mine. Ma bucur ca el nu se aseamana deloc cu Alibec sau Golofca! Pe al doilea il luasem tot de la Botosani si stiti ce s-a intamplat”, a spus Gigi Becali.