Gaz Metan a renuntat la transferul lui Sergiu Bus! Mediesenii s-au inteles cu un fost campion al Romaniei

Jorge Costa l-a cerut pe Sergiu Bus, dar clubul s-a inteles cu un fost atacant de la Petrolul si Rapid.

Mediesenii s-au inteles cu atacantul Vlad Morar (27 ani), dupa ce antrenorul Jorge Costa a cerut intariri pentru a ataca calificarea in play-off. Clubul ocupa acum locul opt in Liga 1, la doar un punct in spatele Viitorului, care se afla pe pozitia a sasea, dar tehnicianul portughez are la dispozitie doar trei atacanti, portughezul Ze Manuel si juniorii Luis Nitu si Sebastian Birsan. Varful Tomas Smola a fost cedat pana la finalul sezonului la Slezsky FC Opava, formatie din prima liga a Cehiei, "Gazul" despartindu-se, de asemenea, de mijlocasii Moussa Sanoh si Lukas Droppa.

De-a lungul carierei, Morar mai jucase la "U" Cluj, Petrolul, Beitar Ierusalim, Rapid, ASA Tg. Mures, Viitorul, Panetolikos, FC Voluntari si UTA. In acest sezon, el a evoluat in 13 meciuri si a reusit 4 goluri pentru aradeni, care au renuntat la serviciile sale dupa transferurile lui Liviu Antal si Albert Voinea. Morar are in palmares un titlu castigat cu Viitorul (2016-2017) si o Cupa Romaniei cu Petrolul (2012-2013).

Gaz Metan il dorea sub forma de imprumut pe Sergiu Bus, atacantul FCSB-ului, care a fost pus pe lista de transferuri de Gigi Becali, dupa ce s-a considerat ca a avut o evolutie modesta in prima parte a sezonului regulat. Adus liber de contract chiar de la Medias, fotbalistul a fost anuntat ca poate pleca de la actualul lider al Ligii 1 doar daca se platesc 600.000 de euro in schimbul sau, iar impresarul sau cauta echipe in strainatate dispuse sa achite aceasta suma.