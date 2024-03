Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #2 din play-off-ul Superligii României vineri seară, pe stadionul din Sfântu Gheorghe. La capătul celor 90 de minute, Sepsi OSK și CFR Cluj au împărțit punctele.

Marius Ștefănescu a explicat gestul făcut după ce a înscris în Sepsi OSK - CFR Cluj

Marius Ștefănescu și-a trecut numele pe tabela de marcaj în minutul 9 al partidei și a celebrat ducând mâna la urechi, în semn că nu ar auzi criticile. Doar că fotbalistul a vorbit la flash-interviu după meci și a evidențiat că nu a emis niciun mesaj în momentul celebrării, susținând că a fost un impuls de moment.

”Până la urmă, este un punct câștigat. Am muncit pentru acest punct, dar cred eu că în prima repriză meritam mai mult. Și a doua repriză, pe final, să zicem că am avut ceva ocazii. Dar, per total, cred că este un rezultat echitabil.

Nu a fost niciun mesaj. Eu așa m-am bucurat pe moment. Cred că am spus ce aveam de spus. Eu doar vreau să joc fotbal pe teren și nu mă interesează alte subiecte. Până la urmă, am văzut că fiecare își dă cu părerea cum vrea, dar cum am zis, pe mine mă interesează să-mi văd de fotbal. Cu atât mai bine că în această seară am reușit să marchez, să-mi ajut echipa, și sper și pe viitor.

Nu ne-am trezit în play-off, cred că am meritat și am arătat-o pe teren. Obiectivul nostru e clar să prindem cupele europene, dar luăm meci cu meci. Mai sunt opt etape. La fiecare meci vrem să câștigăm toate cele trei puncte și îmi doresc ca la meciul viitor cu Farul să reușim.

Normal, fiecare jucător își dorește (n.r. să fie la națională). Trebuie să-mi fac treaba pe teren și după voi vedea dacă sunt sau nu (n.r. convocat)”, a spus Marius Ștefănescu la finalul partidei.

Sepsi OSK - CFR Cluj 1-1

Marius Ștefănescu a înscris în minutul 9, iar Matija Boben a restabilit egalitatea 12 minute mai târziu. Tabela de marcaj a rămas 1-1, iar Sepsi OSK și CFR Cluj au beneficiat câte un punct în urma duelului.