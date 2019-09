Sefii CFR-ului se lupta sa-i reduca suspendarea lui Petrescu: "Iti vine sa-i strangi de gat pe arbitri". Cine a facut aceasta afirmatie

Trei meciuri in campionat si unul in Cupa, cu Botosani, va lipsi Petrescu. La duelul cu Hagi ar trebui sa revina Petrescu, insa sefii campioanei incearca sa-i reduca suspendarea.

Ciprian Deac a vorbit despre sanctiunea lui Dan Petrescu si despre posibilitatea ca acesta sa preia nationala.

"-Hagi spunea ca poate nu-l mai vedem pe Dan Petrescu pe banca CFR-ului.

Deac: Pai, acum, sigur n-o sa-l mai vedem patru etape"

Contra pleaca daca rateaza Euro, iar Petrescu isi doreste sa antreneze nationala

"- Il vezi la echipa nationala?

-Eu sper sa nu plece, pentru ca a inceput o munca frumoasa aici.

Eu am incredere in Contra, toata lumea da in selectioner, dar sa ne uitam si la jucatori, eu cred ca vina e a noastra, nu a selectionerului", a spus Ciprian Deac

Minteuan va sta pe banca in lipsa lui Petrescu. Paun si Vatca raman cu suspendarea de trei etape.

"Sunt niste lucruri pe care nu poti sa le inghiti, chiar asa pe teren am jucat fotbal, stiu cum e, iti vine sa il strangi de gat!", a spus Minteuan la PRO TV.