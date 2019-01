Se pregateste transferul de MILIOANE al lui Tandia?! Mutarea facuta in primele zile din 2019

Ibrahima Tandia e unul dintre cel mai bine cotati jucatori din Liga 1.

Dorit de FCSB, dar si de echipe din strainatate, Tandia e cotat de Sepsi la cel putin un milion de euro. Dupa ce i-a oficializat noul contract, Sepsi a mai facut o mutare importanta in aceasta iarna. A pregatit si pasul urmator, pentru eventualitatea despartirii de atacantul din Mali.

Sepsi l-a luat pe Nicu Carnat de la Dunarea Calarasi! Trecut prin academia lui Hagi si pe la Wolverhampton Wanderers, Carnat, 20 de ani, poate acoperi toate posturile din atac. Neagoe vede un potential urias de progres pentru pusti, care ii ofera si o optiune importanta in privinta regulii U21.



Valoarea de piata a lui Carnat este de 150 000 de euro in acest moment. In tur, fotbalistul a prins 9 meciuri in tricoul Dunarii Calarasi. Carnat a fost prezent la reunirea lui Sepsi, a intrat deja in programul echipei, iar maine va semna cu echipa de pe locul 4, la finalul vizitei medicale.