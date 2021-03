A acceptat sa joace pe GRATIS, dar CFR il plateste! Ce salariu are Arlauskis la campioana Romaniei! Iordanescu pregateste LOVITURA pentru meciul cu FCSB

Giedrius Arlauskis (33 ani) s-a intors la CFR Cluj la jumatate de an dupa ce a plecat la Al Shabab.

Portarul care a facut senzatie in tricoul ardelenilor si care a fost decisiv la sezonul fantastic din Europa League de anul trecut s-a intors 'acasa'. Lituanianul a fost lasat liber de contract de Al Shabab si a decis sa revina in Gruia, anuntat chiar ca este dispus sa joace pe gratis pana in vara.

Chiar daca s-a oferit sa joace fara sa primeasca vreun ban, oficialii lui CFR Cluj l-ar plati pe Arlauskis cu 3 000 de euro, anunta ProSport. Mai mult, portarul are si prima pentru titlu pe care o are stipulata in contract.



Cu Balgradean accidentat, Iordanescu l-a trimis pe Sandomierski in teren in meciul din etapa trecuta, insa antrenorul ar avea alte planuri pentru derby-ul cu FCSB. Conform sursei citate, tehnicianul ar lua in calcul titularizarea lui Arlauskis, in special datorita istoricului sau in intalnirile cu ros-albastrii.



Arlauskis a pierdut un singur meci cu FCSB din ultimele 15 meciuri jucate impotriva lor. In 7 dintre cele 15 meciuri, portarul nu a incasat niciun gol, iar intr-un singur meci ros-albastrii au reusit sa inscrie mai mult de un gol in poarta sa.