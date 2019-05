DEZASTRU dupa titlu la CFR! Jucatorii au prime restante de UN AN, Petrescu a promis ca-si da DEMISIA! Ce se intampla acum la echipa

La CFR nu e liniste nici dupa al doilea titlu la rand!

Clujul fierbe in asteptarea salariilor si a primelor restante. Conform Gazetei Sporturilor, jucatorii campioanei sunt panicati din cauza intarzierilor enorme si a promisiunilor care continua sa nu fie respectate de conducere. Fotbalistii sunt in vacanta, iar n discursul public sefii continua sa asigure ca nu e nicio problema intre sportivi si club. Realitatea, insa, ar fi cu totul alta. Ultimul salariu achitat pe CFR e cel pentru luna februarie. Petrescu a promis ca-si da demisia daca banii nu vor fi platiti.

"Dan le-a spus baietilor ca isi da demisia daca nu li se achita restantele. A doua zi, a venit si le-a cerut scuze, a zis ca nu mai promite nimic niciodata, dar ca isi vor lua totusi banii. Nici primele de joc nu s-au dat. Ultima platita a fost cea din prima eta a play-off-ului, dupa 3-1 cu Sepsi", dezvaluie sursele Gazetei. Dialogul dintre Petrescu si jucatori in care Super Dan promitea demisia a avut loc inaintea jocului cu Astra, de la Giurgiu, in care CFR a batut cu 5-1.

Au restante de un an!

Pe langa datoriile acumulate in acest an, CFR-istii sustin ca n-au luat nici bonusul pentru victoria cu armenii de la Alaskert, din preliminariile Europa League, dar si ca ANAF-ul le-a pus popriri pe conturi din cauza ca nu si-au platit contributiile catre stat in perioada ianuarie-martie 2019.