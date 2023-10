Scandal la Dinamo: Ambulanța nu a venit la timp

Meciul dintre Dinamo și Rapid în cadrul Ligii de Tineret a fost nelipsit de probleme. Potrivit comunicatului postat pe rețeaua de socializare facebook, ambulanța nu a venit în timp util la stadion.

Conform regulamentului FRF, Dinamo avea puterea de a cere victoria la masa verde și de a învinge cu scorul de 3-0. Roș-albii nu au făcut apel la litera legii, și au pierdut cu scorul de 0-3 pe teren.

Comunicatul clubului:

”DESPRE PRINCIPII

În cadrul etapei disputate în Liga de Tineret în precedentul sfârșit de săptămână, echipa noastră s-a confruntat cu o situație care ne-a testat loialitatea față de principiile și valorile noastre.

Înaintea meciului cu Rapid, Ambulanța responsabilă cu supravegherea și asistența medicală nu și-a făcut apariția la timp, Dinamo fiind îndreptățită să ceară și să obțină victoria la masa verde, scor 3-0 în favoarea noastră.

Pentru Academia de Fotbal Dinamo București, remodelată anul acesta și clădită, cărămidă cu cărămidă, pe principii sănătoase, această dilemă a fost un prim test. În ciuda rezultatului care ne-ar fi ajutat, fiind la început de drum, dorința noastră a fost dintotdeauna să progresăm, nu să căutăm scurtături în drumul spre țelul dorit.

Am garantat organizatorilor și arbitrilor partidei faptul că meciul se va disputa în condiții regulamentare, chiar dacă Ambulanța va ajunge în afara termenului stabilit de Regulament, refuzând astfel victoria facilă în afara terenului de fotbal prin nedisputarea meciului. Am așteptat împreună Ambulanța. Am pierdut în teren, scor 0-3, în fața unei echipe superioare nouă din mai multe puncte de vedere, însă am câștigat două lucruri pe care nu le-am fi dobândit printr-o victorie la masa verde.

Am câștigat experiență, ne-am măsurat forțele cu o echipă rivală și, cel mai important, suntem mândri că am rămas corecți și loiali valorilor noastre. Pentru copii, cel mai important este să JOACE. Să progreseze.

Dorim ca aceste principii să fie interpretate drept NORMALITATE, nicidecum să ne lăudăm cu un gest care considerăm că ar trebui să fie la ordinea zilei în fotbalul românesc juvenil. Regulamentele sunt acolo pentru a fi respectate, însă întârzierea cu câteva minute a unei Ambulanțe nu va reprezenta niciodată un motiv suficient pentru ca noi să nu respectăm jucătorii proprii și adverși, dar și spectatorii care au venit să vadă un meci de fotbal.

HAI DINAMO!”

”Câinii” au probleme și la seniori, nu doar la juniori. Echipa de prima ligă a lui Dinamo se află pe penultimul loc în campionatul intern, loc de play-out, iar distanța dintre gruparea din ”Ștefan cel Mare” și prima formație pe loc de play-out este de șapte puncte.