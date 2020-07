SARBATOARE DOAR LA TV! Justin Stefan DISTRUGE sperantele oltenilor: “Nu cred ca vom avea oameni pe stadioane in acest sezon”

Secretarul general al LPF a vorbit despre sansele ca suporterii sa poata asista de pe stadion la meciuri.

Fanii celor de la Craiova vor sa ia cu asalt stadionul din Banie in ultima etapa a Ligii 1, cand partida cu CFR ar putea fi decisiva pentru titlu. Din pacate pentru ei, oltenii au sanse minime sa poata fi prezenti la meci chiar si in numar redus, cu o distantare de trei scaune intre spectatori.

“Americanii au facut un studiu prin care au reusit sa clasifice activitatile in functie de riscul pe care il prezinta pentru infectarea cu coronavirus. Printre cele mai riscante activitati, americanii mentioneaza prezenta la spectacolele sportive si la salile de fitness. Vom relua discutia cu Guvernul cu privire la prezenta spectatorilor, dar autoritatile sunt reticente. Avand in vedere cresterea numarului de cazuri, ma indoiesc ca vom reusi sa avem spectatori in sezonul actual. Emotiile generate de fotbal fac dificila controlarea reactiilor oamenilor pe stadion. As vrea ca in ultima etapa sa avem Craiova - CFR cu spectatori, macar de-ar fi 500 in tribune, dar nu imi fac sperante in acest moment” a spus Justin Stefan la Pro X.

Chiar daca nu vor fi prezenti pe stadion, oltenii planuiesc sa celebreze pe strazi un eventual succes in Liga 1.