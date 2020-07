“Este o LIPSA DE RESPECT”! Bogdan Andone ii da replica lui Petrescu dupa ce echipa sa a fost ACUZATA ca face jocurile pentru Craiova

Deveniti experti in reveniri de la 0-2, astralii au fost atacati dupa egalul cu CFR.

Astra Giurgiu a reusit sa puna bete in roate si echipei lui Dan Petrescu, dupa ce a invins FCSB cu 3-2 in etapa precedenta a play-off-ului Ligii 1. Alibec, Budescu si compania sunt pe val, iar cele patru puncte obtinute din duelurile cu granzii care s-au luptat pentru titlu in ultimii ani au ridicat cateva semne de intrebare. In conditiile in care Astra nu a obtinut licenta pentru a evolua in editia viitoare a cupelor europene, iar la Giurgiu se discuta despre probleme financiare grave, multi oamenii se intreaba ce ii motiveaza pe fotbalistii Astrei sa evolueze atat de bine.

Antrenorul CFR-ului a insinuat chiar ca Astra beneficiaza de motivatie suplimentara din partea celor de la Craiova si i-a provocat pe giurgiuveni sa joace la fel de bine si contra oltenilor: “As vrea ca Astra sa aiba acelasi spirit si cu Craiova. Sa joace si Budescu, Alibec, Fatai, ca in turul de la Craiova au fost disparuti, nu i-am vazut”, a spus “Bursucul”.

Replica Astrei a venit prin vocea antrenorului Bogdan Andone, care s-a aratat dezamagit de insinuarile lui Dan Petrescu:

“Nu i-as raspunde, pentru ca il inteleg ca e nervos. Dar trebuie sa ii dau o replica, pentru echipa. E foarte urat ce a spus el, e lipsa de respect pentru cei care au fost pe teren. Am avut motivele mele sa fac echipa asa cum am facut-o, dar vreau sa va reamintesc faptul ca la Craiova am pierdut in prelungiri. In loc sa linistim jocul, noi cautam victoria. Alibec a fost atunci accidentat, avand contracturi dupa meciul cu Gaz Metan, iar timp de o saptamana a fost la Bucuresti pentru tratament. Pe Budescu si Fatai trebuia sa ii bag la pauza, dar Budescu n-a mai putut intra. Sunt convins ca si Petrescu are motivele sale sa joace asa cum joaca. Eu il intreb de ce l-a folosit asa putin pe Rondon? Sau de ce nu joaca Cestor?”, a spus Andone pentru Digi Sport.

Dupa ce si-a aparat modul de selectie a echipei, Andone a discutat si despre factorii care ii motiveaza pe jucatorii sai sa joace atat de bine in acest final de sezon: “Jucatorii mei vor sa termine cu capul sus campionatul. Budescu, Alibec, Simion, Radunovic, Crepulja, Lazar si toti ceilalti care intra titulari sau pe parcurs. Au demonstrat asta in meciurile cu CFR si FCSB si nici la Craiova nu am jucat rau, dar trebuia sa fim putin mai smecheri”.

Astra va primi vizita Craiovei in penultima etapa a campionatului. Oltenii incheie sezonul acasa, cu CFR, astfel ca meciul de la Giurgiu poate fi esential in lupta la titlu.