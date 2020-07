'Sa faca toti Covid de la noi, sa pierdem cu 3-0 toate meciurile!' Becali, reactie incredibila! Ce a putut sa spuna

Azi au aparut zvonuri care anuntau o infectare cu coronavirus in Academia FCSB. Clubul a dezmintit categoric informatia.

Becali nu e ingrijorat de raspandirea comunitara a virusului. Chiar daca numarul infectarilor creste pe zi ce trece in Romania, patronul FCSB nu face niciun efort pentru a-si proteja fotbalistii. Becali chiar vrea ca jucatorii sai sa se infecteze, chiar cu riscul ca meciurile ramase de jucat in playoff sa fie pierdute cu 3-0.

"Nu stiu nimic despre asta! Daca nu stiu eu inseamna ca nu exista! Noi nu facem teste la juniori, doar la echipa mare. Poate s-a testat cineva, dar nu a venit la echipa. O fi ceva, o poveste. Nu ma tem ca a intrat in contact cu seniorii! Nu ma intereseaza de coronavirus! Noi am luat Cupa si jucam in cupele europene. Acum pot sa faca si cei de la echipa mare coronavirus, pierdem toate meciurile cu 3-0 si aia e.

Jucatorii au facut azi alte teste pentru ca asa e protocolul. Cred ca diseara vor veni rezultatele. M-as bucura sa nu fie niciun rezultat pozitiv pentru ca sa aratam ca am respectat ce trebuia respectat. Oricum, coronavirusul nu e asa de speriat cum zice lumea... Uite, la Dinamo au toti jucatorii. Dar intr-o saptamana o sa fie bine si o sa joace din nou fotbal", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor.