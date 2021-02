EXCLUSIV | "Daca se comporta asa, n-o sa mai imbrace mult timp acest tricou!" Avertismentul suporterilor-actionari de la Dinamo! "E de neconceput"

Dinamo a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 de Viitorul.

La finalul partidei, suporterii-actionari de la club s-au declarat dezamagiti de evolutia echipei si au inceput sa ia in considerare schimbarea antrenorului.

Membrul elite al DDB, Andrei Gerea, a vorbit in aceasta dimineata la Pro X despre modul in care jucatorii se comporta pe teren, demonstrand ca nu ii intereseaza de sacrificiile pe care suporterii le fac pentru a mentine echipa pe linia de plutire.

"Jucatorii au atins o limita greu de anticipat. Nu neaparat ca nu ne asteptam la o infrangere, se poate intampla oice, dar modul in care au ales sa stea pe teren a fost dezamagitor. I se poate cere demisia antrenorului nu neaparat ca ar avea o vina directa legata de pregatirea echipei sau de ce le-ar fi spus inainte. Dar e nevoie de un soc la echipa si el este cel care poate fi sacrficiat. Dincolo de asta, nu trebuie sa uitam ca Gane a ramas la echipa intr-un moment greu, lucru apreciat de suporteri.

Raman problemele legate de modul in care echipa poate fi mobilizata sa transpuna pe teren ceea ce se intampla la antrenamente. Cand vezi sacrificiile pe care le fac suporterii, pentru ca sunt foarte multi in situatia in care isi iau de la gura sa le dea unor jucatori... Banii sunt pentru salvarea clubului, nu pentru echipa care, daca se comporta asa cum se comporta, n-o sa mai poarte tricoul alb-rosu prea mult timp. Cei care sunt pe teren nu pot ramane indiferenti la sperantele care se pun in ei. Nu functioneaza asa. Nici antrenorul nu a reusit sa ii motiveze, nici jucatorii nu isi dau interesul. Erau mai preocupati sa-si faca freza la 3-0 decat sa faca ceva pe teren.

Retrogradarea este de neconceput pentru noi. Aceste sacrificii se fac pentru a mentine echipa in prima liga si suma pentru licenta se va strange. Daca s-ar da semnalul, s-ar strange banii necesari chiar si pentru a scapa de Cortacero. Multe probleme pleaca de la faptul ca acest individ este in continuare in actionariatul clubului. Fara sa scapam de el este complicat sa aducem sponsori, sa aducem finantare, sa facem lucrurile sa functioneze cum ar trebui.

Eu sper sa gasim solutia pentru a face demersul destul de dificil de a scapa de el. Exista solutii pentru Dinamo si am putea avea in cateva luni o alta fata la acest club si un alt viitor. Deocamdata incercam sa gestionam prezentul si asta inseamna o reanimare a acestei echipe. Vom vedea cum.

E prematur sa vorbim despre schimbarea antrenorului. Cred ca e si o problema de constiinta si de incredere in fortele proprii. Si Gane probabil ca isi face niste socoteli si se intreaba daca poate sa scoata echipa din groapa in care a intrat. Este aceeasi echipa care, daca se mobilizeaza poate sa elimine FCSB din Cupa Romaniei, dar care poate sa si piarda cu 5-0... E un plimba-mingea fara nicio perspectiva", a declarat Andrei Gerea, la Ora exacta in sport.