Fundașul se va alătura lotului condus de Ovidiu Burcă alături de Geani Crețu (23 de ani), și el împrumutat în sezonul recent încheiat la FC Argeș.

Ricardo Grigore nu poate uita sezonul în care Dinamo a retrogradat și are de gând să-și ia revanșa față de fanii ”roș-albi”. Fundașul spune că s-a antrenat separat în ultima parte a acelui an, deoarece Dusan Uhrin nu a contat pe serviciile sale.

Ricardo Grigore: ”Am avut o dezamăgire”

„Anul trecut am avut o dezamăgire, o tristețe în suflet. Măcar dacă jucam, am retrogradat eu echipa, eu am greșit, poate eram împăcat cu mine că atât pot și ăsta sunt. Dar de trei luni de zile, de când a venit domnul Uhrin, eu mă antrenam în spatele porții, separat. Că tot spun suporterii de ce am plecat, de ce am lăsat echipa. Nu am lăsat echipa că a retrogradat, am lăsat-o înainte să retrogradeze. Toți am făcut parte din acel lot, nu putem să ne ascundem după degete. Cât timp a fost domnul Uhrin, eu mă antrenam în spatele porții. Așa a fost până la final.

(...)

Mi-aș dori să rămân la Dinamo, de ce să mă ascund. Chiar dacă aș avea și alte oferte din Liga 1. Prioritar pentru mine este Dinamo. Asta e dorința mea cea mai mare. Când o să plec, aș vrea s-o fac cu capul sus și să nu las în spate nimic urât în urma mea.

Nu mai contează ce a fost. Vreau să rămân puternic, vreau să muncesc mai mult. Știu ce am greșit în trecutul meu din punct de vedere sportiv, am văzut ce greșeli am făcut și cred că anul ăsta mi-a dat așa o imagine a tuturor lucrurilor pe care le-am trăit, să nu le mai repet”, a spus Ricardo Grigore, în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Ricardo Grigore va reveni la Dinamo

Dinamo trebuie să scape de interdicția la transferuri!

Înainte de startul noului sezon, principalul pas pentru Dinamo va fi achitarea unor datorii urgente de aproximativ 400.000 de euro, pentru a se ridica interdicția la transferuri.

În această perioadă de mercato, dinamoviștii vor să aducă 7-8 jucători peste ce există acum în lot, dar și reînființarea echipei secunde și revitalizarea academiei de juniori. În sezonul următor, Dinamo are ca obiectiv locurile 4-10, dar noii acționari sunt realiști și vor să securizeze întâi supraviețuirea în prima divizie, apoi se gândesc la prezența în play-off.