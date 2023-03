Rică Răducanu, fost mare mare portar al naționalei României și al Rapidului, a vorbit despre lupta la titlu și a precizat că giuleștneii vor câștiga toate meciurile în partea a doua a campionatului.

Rică Răducanu e convins cine va lua titlul: „Pac, pac, niciun meci nu pierde”

Imediat după ce a spus că Rapidul își va trece în cont titlul sezonul aceasta, Florin Prunea a intervenit și a întrebat, în spirit de glumă, dacă nu cumva la handbal se vor impune giuleștenii.

„Bine că am scăpat. De bine, de rău, cum stăm, excelent stăm. Am avut emoții, am fost și prin B. Stăm bine. Luăm campionatul anul ăsta. Acum începe play-off-ul, pac, pac, nu mai pierdem niciun meci și gata”, a spus Rică Rădcanu, potrivit Digi Sport.

„La handbal? La handbal, nea Rică?”, a intervenit Florin Prunea. „La fotbal, că la handbal e distanță mare”, a încheiat Rică Răducanu.

PROGRAM PLAY-OFF SUPERLIGA 2022-2023

Etapa 1:

Farul Constanța - FC U Craiova / Sepsi OSK

CFR Cluj - Rapid

FCSB - Universitatea Craiova

Etapa 2:

Rapid – Farul Constanța

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Sepsi OSK / FC U Craiova – FCSB

Etapa 3:

Farul Constanța – Universitatea Craiova

CFR Cluj – FCSB

FC U Craiova / Sepsi OSK – Rapid

Etapa 4:

FCSB – Farul Constanța

Universitatea Craiova – Rapid

CFR Cluj – FC U Craiova / Sepsi OSK

Etapa 5:

Farul Constanța – CFR Cluj

Rapid – FCSB

Sepsi OSK / FC U Craiova – Universitatea Craiova

Etapa 6:

FC U Craiova / Sepsi OSK – Farul Constanța

Rapid - CFR Cluj

Universitatea Craiova – FCSB

Etapa 7:

Farul Constanța – Rapid

CFR Cluj – Universitatea Craiova

FCSB – FC U Craiova / Sepsi OSK

Etapa 8:

Universitatea Craiova – Farul Constanța

FCSB – CFR Cluj

Rapid – FC U Craiova / Sepsi OSK

Etapa 9:

Farul Constanța – FCSB

Rapid – Universitatea Craiova

FC U Craiova / Sepsi OSK – CFR Cluj

Etapa 10: