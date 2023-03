„Lăsați-l în pace!” Reacție dură a lui Gică Popescu după ce s-a scris de interesul pentru Adrian Mazilu: „Nu sună nimeni!” 

Fotbalistul a intrat în prim-plan datorită evoluțiilor sale extrem de bune din startul acestui an, când a înscris patru goluri în opt meciuri jucate. Despre Mazilu s-a scris deja că ar fi atras atenția unor cluburi din Europa, iar Giovanni Becali a confirmat că jucătorul se află pe radarul unor cluburi, însă a punctat că important este să aibă evoluții solide.

Președintele Farului, Gică Popescu, a fost întrebat despre Adrian Mazilu, având un răspuns tranșant în cazul tânărului fotbalist de perspectivă. Fostul fotbalist a declarat că presiunea pusă pe el l-ar putea afecta pe Mazilu, cum s-a întâmplat în cazurile lui Octavian Popescu sau Enes Sali.

Gică Popescu, mesaj tranșant în cazul lui Mazilu

Popescu a spus care sunt „condițiile” pe care ar trebui să le îndeplinească tânărul fotbalist ca să prindă un transfer consistent în străinătate.

„Lăsaţi-l pe Mazilu în pace, pentru că de fiecare dată când a început să se vorbească despre un jucător, Octavian Popescu, Sali. Acum, l-aţi luat pe Mazilu şi o să înceapă să scadă ca randament.

Sunt încă copii, au doar 17 ani şi e greu să suporte presiunea pusă pe ei. Este un jucător cu perspective exatraordinare, la fel ca Sali sau Borza. Nu sună nimeni!

Când vor ajunge să joace la echipa naţională şi să câştige titluri şi să marcheze 30 de goluri, cu siguranţă că nu vor rămâne aici, ci vor merge la cluburi de afară. Nu mai puneţi presiune pe ei, că sunt încă mici şi nu au făcut nimic”, a declarat Gică Popescu conform as.ro.

Ciprian Marica: „Mazilu are calitate peste nivelul Ligii 1!”

De evoluțiile lui Adrian Mazilu este încântat și Ciprian Marica (37 ani). Fostul vârf al echipei naționale este fascinat de calitățile puștiului lui Gică Hagi și speră că-și va confirma talentul.

„Cred că se vede cu ochiul liber că are calitate peste nivelul Ligii 1. Are sclipirea aia, are ruperi de ritm. Stângul ăla al lui este excelent! Ați văzut ce execuții fantastice. Are calitate.

E clar că are mult de muncă, însă e un pariu pe care Gică Hagi personal îl punea de mult în interiorul clubului. Sigur, toți așteptam să îl vedem. Acum e limpede că puștiul are calitate și potențial de creștere fantastic.

Nu joacă atacant pur. Nu e un număr 9 în adevăraratul sens al cuvântului. Îi place să vină cu fața, îi place să vină în adversar, este un jucător cu mare potențial”, a declarat Ciprian Marica pentru Fanatik.

Întrebat dacă alte cluburi și-au manifestat interesul pentru Adrian Mazilu, acționarul Farului Constanța a precizat că atacantul este în vizorul altor echipe și că vânzarea sa este iminentă.

„Sincer, da. Sunt discuții cu anumiți jucători, lucru pe care nu-l neglijăm, pentru că din asta trăim. Farul a trebuit să vândă ca să supraviețuiască”, a mai spus Ciprian Marica.