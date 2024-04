Fundașul central nu mai bifase un meci oficial în echipamentul roș-albaștrilor de la sfârșitul verii lui 2023, moment în care a fost prezent 77 de minute în confruntarea cu UTA Arad din etapa #7 a sezonului regular încheiată 1-2.

”Revine Chiricheș la națională?” Ilie Dumitrescu a răspuns fără ezitare

Revenit duminică seară după o lungă perioadă de inactivitate din cauza unei accidentări, Vlad Chiricheș a prestat un joc solid în centrul defensivei lui Elias Charalambous și a ajutat echipa să nu încaseze gol de la campioana en-titre, alături de intervențiile salvatoare ale lui Ștefan Târnovanu.

Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a fost întrebat dacă Vlad Chiricheș ar putea fi luat în considerare pentru echipa națională și a ținut să evidențieze că fundașului central îi va fi greu să revină și la prima reprezentativă dirijată acum de selecționerul Edward Iordănescu.

”(n.r. Chiricheș poate avea o perspectivă să revină la echipa națională?) Este foarte greu să vorbim acum de Chiricheș la echipa națională. Este departe de echipa națională. Dacă a jucat 90 de minute în 7 luni... A jucat foarte bine în seara aceasta. Îi dorim sănătate, să aibă continuitate, jocuri, minute”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.

Farul Constanța - FCSB 0-1

Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 82 de Adrian Șut, care s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a reluat în poarta lui Alexandru Buzbuchi în urma centrării executate cu maximă precizie de Florinel Coman.

Confruntarea de la Ovidiu a mai fost marcată și de schimbarea din minutul 28 a lui Eduard Radaslavescu, înlocuit de Tavi Popescu, dar și de accidentarea lui Siyabonga Ngezana din partea secundă, schimbat cu Joyskim Dawa.

Mesajul războinic transmis de Vlad Chiricheș, la revenire: "E important să mă simt bine"

"A fost un meci greu, un meci disputat. Am suferit puțin, au avut o posesie foarte bună. Au pus în practică un joc bun, combinativ, care ne-a pus probleme. A trebuit să suferim, dar cred că momentele acestea sunt importante. Arată că echipa are caracter, are forță!

Adi a lovit mingea bine și a intreat în poartă. E important să dăm goluri și din faze fixe, sunt detalii care schimbă meciurile.

A fost un moment frumos pentru mine. Mă bucur că am revenit. Am dus cu bine cele 90 de minute. E important că mă simt bine și sper să continui, să încerc să îmi ajut echipa să câștige campionatul.

Cred că e mult spus antrenorul din teren, încerc să îmi ajut echipa prin experiența mea, prin lucrurile pe care le-am dobândit atunci când am jucat în afară. Sper să îmi aduc aportul la următoarele meciuri din playoff.

Ne așteaptă un meci greu cu Craiova, un meci important. E clar că va fi o luptă acerbă pentru victorie. Sperăm să ieșim noi învingători și să ne distanțăm foarte mult.

Nu e un lucru bun pentru un jucător tânăr, să fie schimbat așa devreme. Am trăit și eu momente de genul ăsta. Știu că e greu, e frustrant! Sper să aibă încredere în el, să nu cedeze și să continue să se antreneze bine. O să îi vină din nou șansa", a spus Vlad Chiricheș.