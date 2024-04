Giuleștenii au făcut deplasarea în Bănie sâmbătă seară, pentru duelul din a doua etapă a play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Rapid a părăsit Craiova fără niciun punct.

Dan Șucu, despre imaginile apărute în mediul online: ”Parizerul e preferatul meu! E delicios și o să-l mănânc toată viața”

În spațiul online, înainte de startul partidei, au apărut imagini cu Dan Șucu alături de fanii rapidiști îngurgitând parizer pe capota unui autovehicul, iar patronul a reacționat categoric.

”De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costa 1,8 lei.

Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează aceste fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem.

Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite. Este pur și simplu delicios.

Faptul că am mâncat parizer înseamnă că suntem niște români simpli care ne-am adunat în jurul unei capote sau mese pentru a împărtăși aceeași bucurie, fotbalul, și aceeași iubire, iubirea pentru Rapid”, a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.

Cum arată play-off-ul Superligii României

1. FCSB - 38 de puncte

2. Universitatea Craiova - 31 de puncte

3. CFR Cluj - 28 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 25 de puncte

6. Sepsi OSK - 23 de puncte