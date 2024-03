Cui i-a dedicat Ștefan Târnovanu victoria: "Nu am știut ce cadou să-i iau" + mesaj direct pentru Universitatea Craiova

Unicul gol al partidei a fost înscris de Adrian Şut (82), cu o lovitură de cap la cornerul executat de Florinel Coman.

Vlad Chiricheş a jucat din nou la FCSB după o pauză de opt luni. Ultimul său meci a fost în 28 august 2023 (UTA - FCSB 2-1), în etapa a 7-a.

Reacția lui Ștefan Târnovanu după victoria cu Farul Constanța

Portarul FCSB-ului a explicat că echipa a suferit în prima repriză, dar este mulțumit că nu s-au dat bătuți.

"Nu am început deloc bine, în prima repriză a fost rău, nu am contat mai deloc. Mă bucur că am reușit să marcăm și să obținem victoria. Am crezut până la final. Știam că dacă facem faza defensivă bine, putem să marcăm.

A fost bine și cu Chiri, și cu Dawa, și cu Ngezana. Din punct de vedere defensiv am stat foarte bine. Ce nu au reușit să stopeze ei, mă bucur că am reușit eu.

Ieri a fost ziua iubitei mele, nu i-am luat niciun cadou. Nu am știu ce să-i iau, îi dedic această victorie. Se bucură 100%.

Vin după două victorii fabuloase (n.r. - Universitatea Craiova) și trebuie să le punem stop. Trebuie să fim noi la fel, să continuăm cu șirul succeselor și să obținem ceea ce ne dorim", a declarat Ștefan Târnovanu.