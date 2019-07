LEGENDA Romario a dat lovitura: s-a cuplat cu o femeie cu 31 de ani mai tanara. FOTO

Brazilianul Romario traieste o noua poveste de dragoste.

La 53 de ani, Romario a devenit politician in Brazilia si a inceput o noua poveste de dragoste. Se iubeste cu tanara Ana Karoline Nazario, care are 22 de ani. Cei doi au confirmat relatia printr-o postare pe Instagram, iar Ana il iubeste la nebunie pe fostul campion mondial. "Nimic nu e intamplator in viata, iubire. Oamenii ajung in vietile noastre dintr-un anumit motiv ca sa ne arate ceva, iar tu mi-ai aratat cum sa iubesc", a scris tanara Ana.

Ana nu era nascuta in 1994 cand Romario cucerea Cupa Mondiala cu Brazilia in SUA.



