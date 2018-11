A plecat gratis din Romania si a ajuns titular indiscutabil in Spania! Marca scrie despre fotbalistul la care a renuntat Dinamo

A evoluat in 68 de meciuri pentru Dinamo, dar apoi a plecat gratis din Romania.

A plecat gratis din Romania si a ajuns titular indiscutabil in Spania! Marca scrie despre cel mai ciudat caz din ultimii ani

Marca a scris despre cazul lui Romera, fundasul pe care Dinamo l-a lasat sa plece gratis, iar acum a devenit om de baza la Almeria in Spania. Acesta a fost cel mai folosit fotbalist de la Almeria. A evoluat 1209 minute in acest sezon.

"De la formarea in Muntii Carpati, pana la debutul in Spania ca profesionist, la Almeria", titreaza cel mai important ziar din Spania.

Romera se afla la prima experienta ca profesionist in Spania. In 2012, dupa ce si-a terminat junioratul in tara natala, Romera s-a transferat in Cehia la Dulka Praga.

Romera a evoluat in 68 de partide oficiale in cele doua sezoane petrecute la Dinamo.