Replică după acuzele de „metode securiste"! Dinamo renunță la restricții, dar avertizează
Clubul Dinamo a reacționat la comunicatul extrem de dur emis de Oțelul Galați, anunțând că va permite accesul liber în sectorul oaspeților, însă a ținut să explice motivele temerilor inițiale și a lansat o serie de ironii la adresa organizării moldovenilor.

Scandalul biletelor de pe Arena Națională s-a încheiat cu un pas în spate făcut de "câini", după ce Oțelul a acuzat practici abuzive și "metode administrative securiste" din cauza impunerii criteriului de domiciliu pentru suporteri. Dinamo a transmis că a renunțat la orice filtru suplimentar, dar a mutat presiunea pe umerii oficialilor de la Dunăre.

Oficialii din Ștefan cel Mare au explicat că prudența lor a fost dictată de situația disciplinară delicată a clubului. Roș-albii sunt monitorizați strict în sezonul 2024–2025, după sancțiunile drastice primite în urma incidentelor de la meciul cu UTA Arad din primăvara anului 2024.

Dinamo a acceptat să deschidă porțile necondiționat doar după ce omologii de la Galați au garantat pentru comportamentul tuturor celor prezenți în sectorul oaspete, inclusiv pentru eventualii fani ai Petrolului Ploiești, care ar putea veni la meci în baza relațiilor de prietenie dintre galerii.

"În urma discuțiilor, reprezentanții Oțelului și-au exprimat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea gestionării suporterilor din sectorul oaspete și a eventualelor incidente", a precizat clubul bucureștean.

Săgeți pentru condițiile din tur

Dinamo nu a lăsat netaxat tonul agresiv al comunicatului gălățean. Dacă Oțelul a vorbit despre „trecut obscur” și „metehne”, bucureștenii au răspuns punctual, amintind de problemele de organizare întâmpinate de fanii dinamoviști la Galați.

"Din păcate, la meciul tur suporterii noștri au întâmpinat dificultăți în a achiziționa apă pe durata partidei, în condiții de temperatură ridicată", au menționat alb-roșiii, subliniind că respectul reciproc implică și asigurarea unor condiții decente, nu doar declarații despre fair-play.

În final, Dinamo a făcut apel la calm și responsabilitate, reamintind că orice incident nou ar putea duce la suspendarea terenului, un risc pe care clubul încearcă cu disperare să îl evite în acest sezon.

Comunicatul transmis de Dinamo

„În urma informațiilor apărute în spațiul public, clubul Dinamo dorește să facă următoarele precizări.

Clubul Dinamo a avut, are și va avea porțile stadionului deschise atât pentru propriii suporteri, cât și pentru suporterii echipelor oaspete, care își susțin echipa din sectorul destinat acestora.

Reamintim faptul că, în primăvara anului 2024, la meciul disputat pe teren propriu împotriva echipei UTA Arad, au existat incidente în debutul partidei, incidente care au implicat și alte persoane decât suporterii celor două cluburi. În urma acelor evenimente, Dinamo a fost sancționată sever, primind o suspendare de 8 etape fără spectatori pe teren propriu.

Ulterior, pe durata întregului sezon 2024–2025, clubul nostru s-a aflat sub observație, existând permanent riscul unei noi penalizări în cazul unor incidente de gravitate comparabilă, indiferent de proveniența acestora. În acest context, responsabilitatea comună și atenția acordată siguranței devin cu atât mai importante.

Credem cu tărie că orice neînțelegere poate fi depășită prin dialog deschis și constructiv. Evitarea unor formulări care pot fi interpretate ca lipsite de fair-play reprezintă un pas necesar pentru menținerea unui climat de colaborare între cluburi și pentru identificarea celor mai bune soluții în beneficiul tuturor părților implicate.

Respectul reciproc este esențial, iar suporterii, indiferent de echipa pe care o susțin, trebuie să beneficieze de condiții adecvate în ceea ce privește accesul în stadion și serviciile disponibile, inclusiv existența unor puncte de vânzare funcționale. Din păcate, astfel de condiții nu sunt întotdeauna asigurate pe toate stadioanele, iar la meciul tur suporterii noștri au întâmpinat dificultăți în a achiziționa apă pe durata partidei, în condiții de temperatură ridicată.

În final, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții clubului Oțelul Galați, aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea privind gestionarea suporterilor din sectorul oaspete, unde pe lângă susținătorii clubului Oțelul există posibilitatea de a fi prezenți și suporteri ai echipei Petrolul Ploiești și a eventualelor incidente ce ar putea apărea în acel sector. În consecință, clubul Dinamo nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete la meciul de mâine seară, în spiritul unei colaborări corecte și al respectului reciproc.”

