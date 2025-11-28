Replică după acuzele de „metode securiste”! Dinamo renunță la restricții, dar avertizează

Scandalul biletelor de pe Arena Națională s-a încheiat cu un pas în spate făcut de "câini", după ce Oțelul a acuzat practici abuzive și "metode administrative securiste" din cauza impunerii criteriului de domiciliu pentru suporteri. Dinamo a transmis că a renunțat la orice filtru suplimentar, dar a mutat presiunea pe umerii oficialilor de la Dunăre.



Oficialii din Ștefan cel Mare au explicat că prudența lor a fost dictată de situația disciplinară delicată a clubului. Roș-albii sunt monitorizați strict în sezonul 2024–2025, după sancțiunile drastice primite în urma incidentelor de la meciul cu UTA Arad din primăvara anului 2024.



Dinamo a acceptat să deschidă porțile necondiționat doar după ce omologii de la Galați au garantat pentru comportamentul tuturor celor prezenți în sectorul oaspete, inclusiv pentru eventualii fani ai Petrolului Ploiești, care ar putea veni la meci în baza relațiilor de prietenie dintre galerii.



"În urma discuțiilor, reprezentanții Oțelului și-au exprimat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea gestionării suporterilor din sectorul oaspete și a eventualelor incidente", a precizat clubul bucureștean.



Săgeți pentru condițiile din tur



Dinamo nu a lăsat netaxat tonul agresiv al comunicatului gălățean. Dacă Oțelul a vorbit despre „trecut obscur” și „metehne”, bucureștenii au răspuns punctual, amintind de problemele de organizare întâmpinate de fanii dinamoviști la Galați.



"Din păcate, la meciul tur suporterii noștri au întâmpinat dificultăți în a achiziționa apă pe durata partidei, în condiții de temperatură ridicată", au menționat alb-roșiii, subliniind că respectul reciproc implică și asigurarea unor condiții decente, nu doar declarații despre fair-play.



În final, Dinamo a făcut apel la calm și responsabilitate, reamintind că orice incident nou ar putea duce la suspendarea terenului, un risc pe care clubul încearcă cu disperare să îl evite în acest sezon.

