Renunta la Solskjaer?! Au inceput NEGOCIERILE dintre United si un nume URIAS! Pe cine vor sa puna antrenor

Manchester United cauta deja un inlocuitor pentru Solskjaer!

Numele avansate cu insistenta in ultimele luni pentru banca gigantului de pe Old Trafford: Allegri si Pochettino! Cum primul pare sa fi iesit din calcule, miza majora pentru vara lui 2020 e angajarea lui Pochettino. Argentinianul ar fi de acord sa vina la United, insa vrea garantii ferme in privinta fondurilor pentru campania de achizitii. Pochettino e liber de contract de la finalul lui noiembrie, cand Tottenham l-a concediat intr-o mutare complet surprinzatoare pentru a-l angaja pe Jose Mourinho. Informatia de ultima ora in privinta discutiilor lui Pochettino cu United e furnizata de jurnalistul specializat in mercato Alfredo Pedulla.

Pochettino, 47 de ani, a lucrat la Tottenham intre 2014 si 2019. Inainte, a fost manager la Southampton si Espanyol.