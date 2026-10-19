Fotbalul românesc, din păcate, a propus în ultimii ani din ce în ce mai puțini fotbaliști de valoare. Dacă în urmă cu două decenii jucătorii ajungeau în campionatele puternice de pe continent, acum acest lucru este trecut la capitolul excepții.

Marica nu s-a ferit de cuvinte și a criticat fotbalul românesc

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 19 octombrie, Andrei Grecu i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Cristi Pulhac.

Ciprian Marica a făcut o comparație între atacanții Universității Craiova, iar acesta a surprins când a transmis că Simon Elisor este peste Assad Al Hamlawi. Fostul internațional a ținut să precizeze că Elisor sare bine, acesta fiind lucrul care îl diferențiază de restul fotbaliștilor din SuperLiga.

Invitatul de la VOYO SPORT LIVE a criticat dur atacanții care nu au nici măcar această sincronizare. Ciprian Marica s-a arătat întristat de faptul că în prezent, în SuperLiga, jucătorii oferă extrem de multe pase la portar, ci nu încearcă o progresie.

„Elisor este peste Al Hamlawi! Elisor mi se pare că are o calitate superioară. Am ajuns să ne uităm la niște lucruri banale, dar care fac diferența. Nu sare pe sub minge... Știu că pare... 99% din atacanți sar pe sub ea, este inadmisibil! Păi n-o vezi, mă? Sari la minge!

Mi se pare incredibil! Mă uit la fotbalul românesc și nu înțeleg de ce sar pe sub ea. Este peste puterea mea de înțelegere! E greu să digeri așa ceva! Apropo de Elisor, am văzut că la meciul cu Getafe a dat-o la ai lui, a ținut de ea. Bă, are o calitate!

În general, vă uitați doar la golul marcat, o centrare... Vezi și jocul în sine, cum gestionează jucătorii! Este trist, trist, trist, nu poți să dai o pasă în față, nu poți să verticalizezi jocul. Este o jale totală, iertați-mă! Aș pune interzis să mai dea jucătorii cu portarul. Eu nu am văzut așa ceva în viața mea!”, a declarat Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.