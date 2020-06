Reactia vehementa a lui Dani Coman! "Se opreste fotbalul, inchidem fabricile?! Pentru ca a fost depistat unul din staff-ul echipei Dinamo?"

Dinamo este prima echipa din Liga 1 care se confrunta cu un caz de COVID-19, chiar cu 3 zile inainte de a juca impotriva celor de la Chindia Targoviste. Magazionerul echipei a fost gasit pozitiv in urma testului efectuat ieri.

Presedintele Astrei Giurgiu, Dani Coman, e declarat ca fotbalul nu trebuie sa fie oprit pentru ca a fost depistat un caz pozitiv la echipa Dinamo. De asemenea el a precizat o varianta sumbra pentru caini, aceea in care ar pierde meciuri pentre neprezentare cu 3-0.

Fostul portar de la Rapid considera ca situatia nu este grava si ca fotbalul din Liga 1 trebuie sa mearga mai departe.

"Si daca a fost depistat un caz la Dinamo ce se intampla? Se opreste fotbalul, inchidem fabricile? Ce facem? Sa il izoleze, sa le faca un test tuturor celor cu care a intrat in contact si sa se joace mai departe. In Germania, ce se intampla? Au fost jucatori depistati, i-au izolat, le-au facut teste si au continuat sa joace. Se reprogrameaza meciurile din perioada aia. In cazul in care nu se mai poate juca pierd meciurile cu 3-0. Ce? Trebuie sa oprim fotbalul, pentru ca a fost depistat unul din staff-ul echipei Dinamo?", a declarat Dani Coman.

In urma acestui lucru, LPF a anuntat ca deocamdata meciurile din playout ale lui Dinamo sunt suspendate, iar DSP urmeaza sa faca o ancheta epidemiologica.