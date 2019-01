Bombardierul Romaniei U21 s-a cuplat cu MISS SUPRANATIONAL! Cine e tanara sexy care i-a pus capac: VIDEO

Atacantul tineretului lui Radoi, Adi Petre isi doreste sa ajunga la Paris langa Neymar sau in patria modei, la Milano. Ultima destinatie este si preferata iubitei lui, model international! De Revelion, cei doi au fost la Viena.

2018 a fost cel mai bun an pentru Petre! Atacantul de 20 de ani a dat goluri pentru tineret, iar la EURO va fi sustinut de iubita lui.



"Sigur ca voi fi alaturi de el, este un lucru foarte important pentru el si il voi urma oriunde, mai ales la un Campionat European", spune Bianca Tirsin.

Bianca a castigat titlul Miss Supranational! Cei doi indragostiti au facut Craciunul in familie si Revelionul la Viena.



"A gatit si Bianca de sarbatori, a ajutat-o pe mama ei, apoi pe mama mea", spune Adi Petre.

"Mancarea mea preferata este cea traditionala, imi plac sarmalele, imi place friptura", mai spune atacantul care evolueaza la Esbjerg.

Bianca face modeling de la 15 ani si are deja 11 titluri de miss! Fata spera ca iubitul ei sa ajunga la PSG, Inter sau Milan.



"Paris si Milano sunt orase foarte importante in lumea fashion-ului. Mi-ar placea, bineinteles, in Europa! Germania, Anglia, Franta", mai spune ea.



Prietenul lui din Arad, Dennis Man, il cheama pe Petre la FCSB.

"In momentul de fata nu m-as intoarce in Romania", spune, insa, Adi Petre.