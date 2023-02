Reacția lui Paul Iacob după ce Rapid l-a transferat pe Hervin Ongenda

Fotbalistul Paul Iacob a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că FC Rapid trebuie să atace şi să câştige partida din deplasare cu CS Mioveni în condiţiile în care a pierdut în etapa precedentă cu FC U Craiova 1948.

Paul Iacob, declarații înainte de meciul cu Mioveni

"Urmează un meci în care trebuie să atacăm pentru că trebuie să luăm cele trei puncte puse în joc. Mai ales după ultimul meci de acasă când nu am reuşit să facem asta. Sperăm să ne impunem la Mioveni şi să ieşim cu capul sus de pe teren. Nu considerăm că e o partidă uşoară pentru că Mioveni e pe ultimul loc. Dacă ne uităm la forma lor, vedem că în ultimele patru partide nu au pierdut. Deci, nu va fi uşor, pentru că ei sunt pe o pantă ascendentă", a spus el.

"Când pierzi trebuie să te analizezi ... dar decât să vină în play-off această înfrângere (n.r. - cu FC U Craiova 1948), mai bine că a venit acum. Am remediat la antrenamente unele lucruri pe care le-am greşit cu FC U Craiova şi cu siguranţă nu le vom mai repeta. În ceea ce mă priveşte, consider că nu am făcut un joc strălucit, chiar dacă am marcat atunci", a adăugat fundaşul.

Acesta a menţionat că se gândeşte la titlu, însă e conştient că mai întâi trebuie ca formaţia sa să îşi asigure calificarea în play-off.

Paul Iacob, despre Ongenda

"E normal să te gândeşti şi la titlu atât timp cât eşti mereu în primele 3-4 locuri. E normal să îţi doreşti mai mult. Dar mai întâi trebuie să vedem cu câte puncte vom intra în play-off", a explicat Iacob.

El a precizat că aşteaptă goluri şi pase de gol de la ultimul jucător transferat de Rapid, mijlocaşul francez Hervin Ongenda: "Mă bucur că a venit la noi, e un jucător foarte bun, are nişte calităţi tehnice extraordinare. Sper să se integreze cât mai repede în echipă şi să ne ajute, adică să dea cât mai multe goluri şi pase de gol".

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia CS Mioveni, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Superligii.