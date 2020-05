Reactia lui Multescu dupa ce i-au fost adresate INJURATURI GROSOLANE de catre Cornel Dinu! "Nu m-a jignit nimeni asa! E prea mult"

Cornel Dinu a fost filmat in timp ce adresa injurii ca la usa cortului lui Gigi Multescu sau Ioan Andone.

Cornel Dinu, o adevarat emblema a clubului Dinamo, dupa ce a evoluat atatca jucator cat si ca antrenor pentru 'caini', a fost filmat in timp ce adresa injurii grosolane altor persoane, precum Multescu sau Andone.

"Imi bag p*** in fata ta si a lui Multescu. Ala, cel putin, Moraru ala e un alcoolic, la nivelul astuia care cumpara Dinamo, Andone. Baga-mi-as p*** in parlitii ma-tii, fotbalistii p**** ati fost. Sa moara mama daca nu. Niste idioti, oi ratacite, prosti ca noaptea. Au fost fotbalisti, fotbalisti instinctuali, dar cu creierul...", spune Dinu pe filmarea socanta aparuta pe Facebook.

Reactia lui Gigi Multescu nu a intarziat sa apara. Fostul antrenor al Astrei, Petrolului sau CSU Craiova, spune ca nu a fost jignit niciodata in acest fel si asteapta scuze de la Cornel Dinu, pe care il cunoaste ca un tip impulsiv.

"Cornel este un tip mai impulsiv, dar nici in maniera asta... Nu e bine. De curand nu stiu ce s-a intamplat, nu inteleg. Nu m-a jignit nimeni asa niciodata. Toti il stiam ca mai are scapari si injura, dar era un model. Daca isi cere scuze, o sa il mai salut pe strada, altfel nu. E prea mult.", a spus Multescu la Digi Sport.

Gheorghe Multescu spune ca e ceva obisnuit sa se injure pe terenurile de fotbal, insa totul trebuie sa se ptreaca intr-un spirit constructiv: "Toti jucatorii care am fost in perioada prolifica, am fost umar la umar. A mai fost si cate o injuratura, dar incurajatoare. O injuratura poate fi mobilizatoare sau sa darame un fotbalist.", a mai adaugat Multescu.